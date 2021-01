NBA: Los Angeles Lakers um LeBron James, Schröder besiegen Memphis Grizzlies

NBA 2020/21: So läuft die neue Saison

Die Los Angeles Lakers retten mit Mühe ihre Siegesserie in der NBA. Großen Anteil daran haben LeBron James und Anthony Davis. Der Wurf von Dennis Schröder fällt nicht.

Die Siegesserie hält an - Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers den vierten Erfolg in Folge in der NBA eingefahren.