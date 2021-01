MLB: Red Sox engagieren erste schwarze Trainerin im Profi-Baseball

Der Klub aus der Major League Baseball (MLB) holte die 29-Jährige als Coach für die unterklassige Minor League, Smith soll in einer Einrichtung für die Spielerentwicklung in Fort Myers/Florida vor allem mit den Schlagmännern arbeiten.

Smith hat zuletzt an der Carroll University in Wisconsin gearbeitet. Zuvor war sie an Universitäten in Cleveland und Dallas tätig. Nun geht es für die Pionierin beim neunmaligen World-Series-Gewinner weiter.