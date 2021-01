Hoffenheim: Dennis Geiger muss wohl seine Körperhaltung ändern

"In jungen Jahren schon so häufig auszufallen, war bitter für mich. In dieser Saison konnte ich erstmals in den vergangenen Jahren eine Vorbereitung komplett und problemlos mitmachen, das war ein Pluspunkt. Ich hatte auch keine Probleme, obwohl ich bis zu drei Spiele pro Woche absolviert habe. Ich fühle mich topfit", sagte Geiger Anfang Dezember im SPORT1-Interview noch voller Euphorie.