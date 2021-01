Australian Open müssen Quarantäne-Unterbringung neu organisieren

Die Australian Open beginnen am 8. Februar © AFP/SID/DAVID GRAY

Die Besitzer von Penthouse-Apartments innerhalb des Hotelkomplexes hatten rechtliche Schritte angedroht, sollten die Tennisprofis auf der Anlage untergebracht werden. "Es wurden bereits mehrere Hotels in Melbourne gebucht, darunter auch ein Ersatzhotel für das Westin, um die internationale Gruppe von Spielern sicher unterzubringen", hieß es in einem Statement der Organisatoren am Dienstag.