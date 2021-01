Im Dubai-Urlaub: Formel-1-Pilot Norris positiv getestet

Der britische Formel-1-Pilot Lando Norris ist während seines Urlaubs in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der britische Formel-1-Pilot Lando Norris ist während seines Urlaubs in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab sein Team McLaren am Dienstag bekannt. Der 21-Jährige wird sich im Hotel für 14 Tage in Isolation begeben.