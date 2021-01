Ligue 1: Neymar bei Paris Saint-Germain zurück im Training

Wie der Champions-League-Finalist mitteilte, sei der 28-Jährige nach seiner Knöchelverstauchung am Dienstag zurückgekehrt. Beim Premierenspiel des neuen Cheftrainers Mauricio Pochettino bei AS St. Etienne am Mittwochabend steht der Brasilianer allerdings noch nicht zur Verfügung, ein Comeback ist frühestens am Samstag gegen Stade Brest möglich.