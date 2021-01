Basketball: Weiterer Coronafall bei Löwen Braunschweig

Die Löwen Braunschweig kommen in der easycredit BBL nicht zur Ruhe. Der nächste Coronafall zieht die nächste Absage mit sich.

Nach einem weiteren Coronafall im Team des Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig ist auch das für Samstag geplante Spiel gegen den Ligakonkurrenten MBC Weißenfels verlegt worden. Die Partie soll nun am 14. Januar stattfinden. Zuvor waren unter anderem die Spiele bei den Niners Chemnitz und gegen Bayern München abgesagt worden.

Die Mannschaft befindet sich in Isolation, da ein Spieler bereits nach der Testreihe Ende Dezember einen positiven Befund erhalten hatte, ein zweiter kam am Montag hinzu. Die Mannschaft ist mindestens bis zum 10. Januar in Quarantäne.