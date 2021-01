Formel 1: Lando Norris von McLaren im Urlaub positiv auf Corona getestet

Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten bereits Lance Stroll, Sergio Pérez und der sich weiter in Verhandlungen mit Mercedes befindende Lewis Hamilton positiv auf Corona getestet worden waren, hat es nun auch Lando Norris erwischt.

Norris positiv auf Corona getestet

In einem Statement schrieb Norris: "Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe gestern meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren und mich deshalb sofort in Quarantäne begeben und testen lassen. Der Test ist positiv ausgefallen, was ich allen Personen, mit denen ich Kontakt hatte, mitgeteilt habe. Ich werde mich in eine vierzehntägige Selbstisolation begeben. Ich fühle mich soweit in Ordnung und habe keine anderen Symptome, aber ich wollte euch das nur wissen lassen. Passt auf euch auf."