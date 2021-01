Geschäftsführer Schmidt will mit Hertha "attackieren"

Carsten Schmidt glaubt an Erfolg von Hertha BSC © FIRO/FIRO/SID

Der neue Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt setzt beim Hauptstadtklub auf Attacke. "Wir sehen uns schon als eine Gruppe, die attackieren will, die positiv und mit Energie, Optimismus und Spaß nach vorne arbeiten will", sagte der 57-Jährige bei einer Medienrunde gemeinsam mit dem neuen Hauptsponsor (Homeday): "Das möchte ich auch in diese Organisation reintragen."