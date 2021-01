WM-Test: Deutschland - Österreich in EM-Quali LIVE im TV, Stream, Ticker

Abwehr-Prunkstück weggebrochen

Michalczik fehlt gegen Österreich

"Wir müssen die Zeit so gut wie möglich nutzen", forderte Kapitän Uwe Gensheimer. "Uns bleiben zur Vorbereitung vier Spiele, bis das Endspiel in der Gruppe gegen Ungarn ansteht", sagte Gislason.

Denn am Mittwoch und am Sonntag – dann in Köln – geht es gegen Österreich, bei der WM stehen zunächst die Pflichtaufgaben gegen die Außenseiter Uruguay und Kap Verde an.