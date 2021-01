Dakar: Toyota-Pilot Al-Attiyah erhöht Druck auf Peterhansel

Wadi ad-Dawasir (SID) - Bei der 43. Rallye Dakar spitzt sich das Favoritenduell zwischen Toyota und den Minis vom deutschen Team X-Raid weiter zu. Auf der dritten Etappe des Wüstenspektakels in Saudi-Arabien feierte der dreimalige Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah in seinem Toyota Hilux den zweiten Tageserfolg und reduzierte seinen Rückstand auf Rekordsieger Stephane Peterhansel an der Spitze.