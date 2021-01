Ilkay Gündogan von Manchester City: "Strebe EM-Stammplatz an"

Ilkay Gündogan will bei der EM eine große Rolle spielen © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Ilkay Gündogan befindet sich bei Manchester City in blendender Verfassung. Diese will er auch bei der Nationalmannschaft zeigen.

Der formstarke Nationalspieler Ilkay Gündogan will im EURO-Jahr auch bei Joachim Löw eine Schlüsselrolle einnehmen.

"Natürlich strebe ich für die EM einen Stammplatz an - egal in welchem System. Das ist aber kein Geheimnis und würde der Trainer von mir auch so verlangen, um ehrgeizig zu bleiben", sagte der Mittelfeldmann vom englischen Spitzenklub Manchester City dem SID.