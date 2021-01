Josip Drmic bei Norwich City aussortiert: "Verdammt hart"

Drmic alleine in der Kabine

Drmic wurde "alles weggenommen"

Drmic flüchtet in die Schweiz

Der Angreifer weiter: "Ich war nur noch der Unerwünschte, wurde als Profi nicht mehr akzeptiert. Das fühlt sich so an, als wenn du in ein Restaurant gehst und wirst an der Tür wegen deiner Klamotten abgewiesen. Deshalb wollte ich einfach nur weg von allem."