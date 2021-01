Premier League, FC Liverpool: Team von Jürgen Klopp gerät unter Druck

Es ist erst ein paar Wochen her, da wurden Jürgen Klopp und der FC Liverpool noch für Rekorde gefeiert.

Das 7:0 bei Crystal Palace war der höchste Auswärtssieg der Reds in der ersten englischen Liga, gleichzeitig feierte Klopp seinen 127. Liga-Erfolg als Trainer des L.F.C. – kein Liverpool-Coach hatte vorher diese Marke erreicht.

Was solche Zahlen wert sind, zeigte sich spätestes am Montagabend, als der Titelverteidiger nur 16 Tage nach der Tore-Show im Süden Londons mit 0:1 beim FC Southampton unterlag: nicht viel!

Liverpool drei Spiele ohne Sieg

Denn die Niederlage beim Team des ehemaligen Leipziger Trainers Ralph Hasenhüttl war bereits das dritte Spiel in Serie, das der Traditionsklub von der Anfield Road nicht gewinnen konnte.

Die Folge: Liverpool ist zwar immer noch Tabellenführer. Doch der erste Blick trügt: Erzrivale Manchester United hat schon genauso viele Punkte auf dem Konto wie das Team von der Mersey – aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. (Die Tabelle der Premier League)

Gewinnen die Red Devils dieses am Dienstag kommender Woche beim FC Burnley, ziehen sie an den Reds vorbei. Selbst ein Remis würde dafür reichen. (Ergebnisse der Premier League)

Über United sprach auch Klopp nach der Niederlage in Southampton, allerdings nicht wegen der Tabellensituation. "Ich habe gehört, dass Man United in den letzten zwei Jahren genauso viele Elfmeter bekam wie wir in den letzten fünfeinhalb Jahren", sagte er auf der Pressekonferenz.