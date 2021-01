eSport: Dota2-WM soll im August nachgeholt werden

Die im Vorjahr ausgefallene Weltmeisterschaft im Fantasy-Strategiespiel Dota 2 soll 2021 nachgeholt werden. Laut des vorläufigen Terminplans des Dota Pro Circuit findet die zehnte Ausgabe der als "The International" bezeichneten WM im August in Stockholm statt. Ursprünglich war das Event für Mitte August 2020 in der schwedischen Hauptstadt angesetzt, fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer.