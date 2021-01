Boris Becker zur Nummer eins gemacht: Trainer Bob Brett stirbt an Krebs

Er machte Boris Becker zur Nummer eins der Welt, nun ist der australische Tennis-Trainer Bob Brett mit 67 Jahren an Krebs gestorben.

Das gab die Spielervereinigung ATP am Dienstag bekannt. Mit Brett an seiner Seite hatte Becker 1989 Wimbledon und die US Open gewonnen und eroberte mit dem Sieg bei den Australian Open 1991 die Spitze der Weltrangliste.