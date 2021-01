FC Bayern: Hasan Salihamidzic wegen Formtief von Benjamin Pavard gefordert

So gut er sich beim FC Bayern geschlagen hat auf allen anderen Positionen – in der Innen-, Außenverteidigung und anderswo: Aus seinem Wunsch, bei Bayern als Sechser im Mittelfeld zu spielen, hat er nie ein Geheimnis gemacht.

Kimmich überzeugt als Rechtsverteidiger

In diesem Kontext ist pikant, was am Wochenende beim 5:2-Sieg gegen den FSV Mainz 05 passierte: Kimmich musste in der zweiten Halbzeit einmal mehr hinten rechts aushelfen und wird von Coach Hansi Flick womöglich auch noch weiter für die nicht ganz so geliebte Position zwangsverpflichtet.