NFL: Coach Joe Judge von den New York Giants legt gegen Eagles nach

Die New York Giants verpassen die NFL-Playoffs, weil Philadelphia gegen Washington verliert. Nach dem ersten Skandal-Vorwurf legt Coach Judge gegen die Eagles nach.

Bei den New York Giants herrscht Frust.

Trotz des Sieges gegen die Dallas Cowboys am letzten Spieltag der Regular Season hat das Team die NFL-Playoffs verpasst. Grund dafür ist die Niederlage der Philadelphia Eagles gegen das Washington Football Team . Hätte Philadelphia die früheren Redskins geschlagen, wären die Giants in die Postseason eingezogen.

Bereits kurz nach der Philly-Pleite hatten Spieler und Trainer der Franchise aus dem Big Apple einen Skandal gewittert und sich betrogen gefühlt. Doch nicht die Eagles-Niederlage an sich, sondern die Art und Weise wie diese zustande kam, sorgte für Unruhe.

Eagles-Coach wechselte Quarterback aus

Früh im vierten Viertel hatte Philly-Headcoach Doug Pederson Quarterback Jalen Hurts vom Feld genommen und durch Nobody Nate Sudfeld (nur 37 geworfenen NFL-Pässe in drei Jahren) ersetzt. Dabei lagen die Eagles zu diesem Zeitpunkt nur mit drei Punkten hinten. ( Ergebnisse und Spielplan der NFL )

Für Giants-Trainer Joe Judge ein Unding. "So lange ich Head Coach der New York Giants bin, werden wir etwas derartiges nicht machen", sagte er am Montagabend auf die Frage, ob die Eagles etwas falsch gemacht hätten. Den Namen des Division-Rivalen nannte er dabei kein einziges Mal.