Formel 1: Saisonauftakt in Australien wegen Corona in Gefahr

Der Saisonstart der Formel 1 in Australien ist in Gefahr © Imago

Die Entscheidung über eine Absage des Saison-Auftakts der Formel 1 in Australien fällt "in den kommenden Wochen". Das teilten die Organisatoren in Melbourne mit und reagierten damit auf die jüngsten Spekulationen über eine Verschiebung des Rennens aufgrund der Corona-Lage im Land.

Zuletzt hatten die Onlineausgaben der Fachmagazine Autosport und Motorsport berichtet, dass dem Saisonauftakt in Down Under eine Absage und die Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr drohe. In Australien gelten im Kampf gegen COVID-19 strenge Beschränkungen.