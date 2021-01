Basketball: FC Bayern will sich laut Hoeneß in Europas Spitze festsetzen

Basketball-Bundesligist Bayern München will sich in Zukunft dauerhaft unter den besten Klubs Europas etablieren. Dies machten Präsident Herbert Hainer und sein Vorgänger Uli Hoeneß im vereinseigenen Podcast "Open Court" deutlich.

Nächstes sportliches Ziel sei es, "dass wir in der EuroLeague in die Playoffs und dann auf Dauer in eine Spitzenstellung kommen, auch wenn das nicht von heute auf morgen gehen wird", so Hainer.