Skispringen: Ex-Bundestrainer Schuster glaubt nicht an Tournee-Wunder

"Es wäre gut, wenn alle ein bisschen runterkommen. Ob es für ganz vorne reicht, da müssen die anderen schon mitspielen", sagte der Eurosport -Experte vor dem abschließenden Springen in Bischofshofen am Mittwoch ( ab 16.45 Uhr im LIVETICKER ): "Der Rückstand ist etwas zu groß."

Allerdings gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn "Kamil muss auch in Bischofshofen erst einmal so weit runterspringen, wie er es am Bergisel gemacht hat", sagte Schuster. Vor dem Finale am Mittwoch steht am Dienstag noch die Qualifikation auf dem Programm.