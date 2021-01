Anzeige

WWE RAW: Goldberg sorgt bei "Legend's Night" für Rumble-Hammer WWE-Legendenshow endet mit Knaller

WWE: Goldbergs Mega-Offensive verpufft

M. Hoffmann

Die "Legend's Night" bei WWE Monday Night RAW mit Hulk Hogan und Co. bekommt ein passendes Finale: Bill Goldberg fordert Champion Drew McIntyre heraus.

Mit Auftritten von Hulk Hogan, Ric Flair und vielen anderen wurde die erste Ausgabe der WWE-Show Monday Night RAW 2021 zur "Legend's Night" ausgerufen.

Das nostalgische Spektakel endete dann auf passende Weise: Die noch immer aktive Legende Bill Goldberg krönte die Show mit ihrem ersten Ringauftritt seit dem verlorenen WrestleMania-Match gegen Braun Strowman im vergangenen April - und forderte WWE-Champion Drew McIntyre für den Royal Rumble heraus.

Anzeige

McIntyre hatte zuvor seinen Titel erfolgreich gegen Keith Lee verteidigt, in einem rund 20 Minuten langen und sehenswerten Fight, der deutlicher als alle bisherigen Hauptkader-Auftritte von ihm machte, warum Lee als kommender Topstar gilt.

Schwergewicht Lee verblüffte am Ende unter anderem mit einer spektakulären Variation der Flugaktion Spanish Fly, die aber nicht zum Sieg führte, kurz darauf konterte McIntyre - der vor dem Match in einem Backstage-Segment von Hulk Hogan motiviert worden war - einen Ansatz zu Lees Spirit Bomb mit dem Claymore Kick aus und sicherte sich damit den Sieg.

Bill Goldberg will Drew McIntyre beim Royal Rumble 2021

Nach dem Match waren die anwesenden Legenden auf der Einmarschrampe versammelt und applaudierten, der vermeintliche Schlussmoment bekam aber noch eine Wendung: Die Musik von Goldberg ertönte und der inzwischen 54-Jährige wandte sich an McIntyre: Ihm gefalle, was für ein Komplettpaket der Schotte sei, aber eine Sache fehle da in seiner Bilanz.

Erkannt? Bill Goldberg im Jahr 1992, als er noch Footballer in der NFL war - und Haare hatte. Einige Jahre später wurde er zu einem der größten Wrestling-Phänomene aller Zeiten und hat mit 52 Jahren immer noch nicht genug. SPORT1 zeigt seine Karriere in Bildern, die nicht jeder von ihm kennt © Getty Images Goldberg, Sohn eines Akademiker-Ehepaars aus Oklahoma (Mutter Geigerin, Vater Frauenarzt), war Defensive Tackle bei den Georgia Bulldogs auf dem College und wurde 1990 in die NFL gedraftet. © Getty Images Er spielte für die L.A. Rams, dann für die Atlanta Falcons insgesamt 14 Mal in der NFL - die ganz große Karriere war es also nicht. Eine schwere Bauchmuskelverletzung und mangelnde Perspektiven bewogen ihn 1995 zum Rücktritt © Getty Images Ein Jahr später entdeckten ihn die Wrestling-Stars Sting und Lex Luger für ihr Gewerbe, Goldberg unterschrieb bei World Championship Wrestling (WCW), dem damaligen Hauptkonkurrenten von WWE © WWE Anzeige Goldberg schlug ein wie eine Bombe: Mit seiner Power, Dynamik und Intensität begeisterte er die Fans - was WCW bewog, ihn als absoluten Dominator zu inszenieren und (nach offizieller Zählung) 173 Matches in Folge gewinnen zu lassen © WWE Der Höhepunkt: Am 6. Juli 1998 besiegte Goldberg Superstar Hulk Hogan ... © WWE und wurde zum World Champion und Zugpferd von WCW. Er war damals einer der populärsten Wrestling-Stars überhaupt © Getty Images Beleg seiner enormen Popularität: Goldberg stand in zwei der drei Matches, mit denen WCW die meisten TV-Zuschauer aller Zeiten lockte: Das gegen Hogan auf Platz 3, ein weiteres gegen Diamond Dallas Page im selben Jahr auf Platz 1 © WWE Anzeige Schon Goldbergs Einzug war immer wieder ein Ereignis: Die Kamera folgte ihm von den Katakomben aus in Richtung Ring. Umgeben von zahlreichen Securitys bahnte sich Goldberg den Weg in die Arena, wo ihn stets ein Feuerwerk empfing. Der Mega-Einmarsch wurde zu einem seiner Markenzeichen © WWE Der Makel, der aus Sicht von Kritikern an Goldbergs Karriere haftet: Der handwerklich beste Wrestler war er nie. Viele Fans nehmen ihm bis heute vor allem seinen missglückten Kick gegen Bret Hart übel, bei dem der legendäre "Hitman" schwer am Kopf verletzt wurde - wenig später musste er seine Karriere beenden © WWE Der Ruhm als Showkämpfer bescherte Goldberg auch Connections nach Hollywood - und einige Filmrollen © Getty Images Unter anderem steckte Goldberg in der Fortsetzung von "Universal Soldier" Prügel von Jean-Claude van Damme einsteckte © dpa Picture-Alliance Anzeige Goldberg spielte außerdem im Bugs-Bunny-Film 2003 einen bösen Bodyguard (Foto), einen Knast-Footballer in "Spiel ohne Regeln" mit Adam Sandler und einen Killer-Weihnachtsmann im Horrorfilm "Santa's Slay" © dpa Picture-Alliance Von der großen Wrestling-Bühne verschwand Goldberg eine Weile, als WCW im Jahr 2001 nach einem anhaltenden Tief den Betrieb einstellt und von WWE aufgekauft wurde. 2003 heuerte Goldberg dort an und feierte ein umjubeltes Debüt, indem er sich The Rock entgegen stellte © WWE Bei Backlash 2003 besiegte Goldberg den gerade in Hollywood durchstartenden Dwayne Johnson und läutete damit seine Jagd nach Titelgold bei WWE ein © WWE Mit einem Sieg über Triple H wurde Goldberg auch bei WWE World Champion, nachhaltig glücklich wurde er dort jedoch nicht, er verließ die Liga im Jahr darauf schon wieder © WWE Anzeige Bei WrestleMania XX im Jahr 2004 besiegte Goldberg den jungen Brock Lesnar in seinem letzten WWE-Match für über zehn Jahre. Kurios: Auch Lesnar verließ WWE damals zwischenzeitlich, weil sich das in beiden Fällen rumgesprochen hatte, buhten die Fans beide gnadenlos aus © WWE Auch abseits des Rings war Goldbergs Leben ausgefüllt: Er lernte bei einem Filmdreh die Stuntfrau Wanda Ferraton kennen und lieben. Die beiden heirateten 2005 - ein Jahr nach Goldbergs bislang letztem Kampf - und haben einen gemeinsamen Sohn © Getty Images Ansonsten kommentierte Goldberg in der Zwischenzeit MMA-Kämpfe, setzte sich für wohltätige Zwecke ein, war Stargast vieler TV-Shows und Sportereignisse. Vor allem der Motorsport hat es ihm angetan, er sammelt Oldtimer-Autos © Getty Images Im Oktober 2016 folgte der Moment, den viele Fans lange herbeigesehnt hatten: Bei der TV-Show Monday Night RAW nahm der inzwischen 49-Jährige eine Herausforderung seines alten Rivalen Brock Lesnar an © WWE 2016 All Rights Reserved Anzeige Er besiegte ihn bei den Survivor Series 2016 in 86 Sekunden mit seinen alten Spezialaktionen, dem Spear ... © WWE 2016 All Rights Reserved ... und dem Jackhammer © WWE 2016 All Rights Reserved Das Comeback lief so erfolgreich, dass Goldberg sogar noch einmal Champion wurde, bei der Megashow WrestleMania 33 verlor er den Titel dann wieder gegen Lesnar und schloss seine Rückkehr damit ab © WWE 2018 zog Goldberg in die WWE Hall of Fame ein - was aber noch immer nicht das Ende bedeutete. Immer wieder machte Goldberg seinen Fans mit den Worten "Sag niemals nie" Hoffnung auf ein weiteres Comeback © Anzeige Tatsächlich unterschrieb er 2019 nochmal bei WWE und bestritt in Saudi-Arabien ein großes Legendenduell gegen den Undertaker. Es war ein missratenes, Goldberg knockte sich durch ein Missgeschick selbst aus und verpatzte danach fast alle Aktionen. Ob er das als Schlusskapitel seiner Karriere stehen lassen will? © WWE

McIntyre halte sich wahrscheinlich für größer und besser als alle Stars von einst, er könne das beim Rumble gegen ihn unter Beweis stellen. McIntyre schien die Herausforderung nicht ganz ernst zu nehmen: Er erklärte, dass ein Match gegen Goldberg wie ein Kampf gegen seinen Papa wäre.

Goldberg schien zunächst herzlich mit McIntyre über diesen Witz zu lassen - beschloss die Show dann aber damit, dass er den fast 20 Jahre jüngeren Champ umschubste. Es sieht alles danach aus, als ob das erste der beiden vertraglich vereinbarten Goldberg-Matches für 2021 fix ist.

Anzeige

Die weiteren Highlights der "Legend's Night":

- Nach einer kurzen Auftaktpromo von Hulk Hogan ("Whatcha gonna do when Legend's Night runs wild on you?") ...

... eröffneten The Miz und John Morrison die eigentliche Show. Miz erfreute sich daran, dass ihm vergangene Woche der Money-in-the-Bank-Koffer wieder zuerkannt wurde, stritt sich aber mit seinen Gästen bei "Miz TV": Xavier Woods und Kofi Kingston von The New Day.

Dies war der Anlass für die erste nostalgische Intervention: Teddy Long, der langjährige General Manager von SmackDown, verkündete, dass dieser Streit nur eine Lösung haben könne: Miz und Morrison sollten im Ring antreten gegen - den Undertaker! Nachdem Long dann aber vom WWE-Offiziellen Adam Pearce informiert wurde, dass der im Ruhestand sei, setzte Long stattdessen Miz & Morrison gegen New Day an. Letztere strichen den Sieg ein.

- Zu einem Match mit Partnerin Asuka gegen Lacey Evans und Peyton Royce brachte Charlotte Flair aus gegebenem Anlass Papa Ric mit - was nach hinten losging: Beim Versuch, seinem Image als "Dirtiest Player in the Game" gerecht zu werden, brachte der 71-Jährige, von Flirts mit Lacey verwirrt, versehentlich die eigene Tochter anstelle von Kontrahentin Royce ins Stolpern und sorgte dafür, dass Royce Charlotte zum Sieg einrollte. Während Evans sich mit einem Kuss für Rics ungewollte Hilfe bedankte, schickte die wütende Charlotte den Papa vom Ring weg und forderte ihn auf, sich künftig aus ihren Angelegenheiten rauszuhalten.

Anzeige

- US-Champion Bobby Lashley kassierte eine kontroverse Niederlage in einem Non Title Match gegen Riddle. Riddle hatte eigentlich im Hurt Lock aufgegeben, was der Rinrichter aber übersehen hatte. Lashley löste den Griff und handelte sich einen Einroller ein, der ein Titelmatch gegen Riddle münden dürfte.

Später sollten auch Lashleys Hurt-Business-Kollegen Cedric Alexander und Shelton Benjamin eine Niederlage gegen die Lucha House Party einstecken. Gran Metalik und Lince Dorado - die zuvor eine kleine Tanzeinlage mit Ex-Damenchampion Melina hinlegten - positionierten sich damit als potenzielle Herausforderer um die von Alexander und Benjamin gehaltenen Tag-Team-Titel.

- Nach dem Cliffhanger um die mit "Benzin" übergossene Alexa Bliss vergangene Woche tauchte Randy Orton bei RAW im Glauben auf, nach dem Fiend auch dessen Gefährtin in Brand gesteckt zu haben - und stiftete dann auch bei der "Legend's Night" Unruhe: Nach vergeblichen Versuchen, die Ex-Champions Big Show und Mark Henry bei Backstage-Begegnungen zu provozieren, beleidigte Orton einmal mehr seinen Ex-Mentor Flair und begegnete im Ring schließlich einem weiteren alten Bekannten: Er besiegte den früheren Rivalen Jeff Hardy mit dem RKO.

- Frauenheld Angel Garza, der sich in einem online übertragenen "Match" an Neujahr den immer auf dem Spiel stehenden 24/7 Title von R-Truth gesichert hatte, prahlte damit vor diversen weiblichen und männlichen Legenden, denen er hinter den Kulissen begegnete - Alicia Fox, Mickie James, Tatanka, Sgt. Slaughter, Torrie Wilson. Garza traf schließlich aber einen Altstar, dem er weniger gern begegnete: den unheimlichen Boogeyman. Garzas Panikattacke gab R-Truth die Gelegenheit, sich seinen Titel mal wieder zurückzuholen. Torrie und Nikki Cross feierten mit Truth, während der frühere WCW-Champion Ron Simmons noch seinen ewigen Running Gag anbrachte: den Ausruf "Damn!"

Anzeige

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 4. Januar 2021: