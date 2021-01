Anzeige

Liverpool verliert in Southampton - Tabellenführung in Gefahr Liverpool verliert in Southampton - Tabellenführung in Gefahr

Jürgen Klopps Mannschaft befindet sich in einem Tief © AFP/POOL/SID/ADAM DAVY

SID

Teammanager Jürgen Klopp steckt mit dem FC Liverpool im Formtief. Der englische Fußballmeister verlor am Montag beim FC Southampton mit 0:1 (0:1).

Teammanager Jürgen Klopp steckt mit dem FC Liverpool im Formtief. Der englische Fußballmeister verlor am Montag beim FC Southampton mit 0:1 (0:1). Die Reds bleiben trotz des dritten Spiels in Folge ohne Sieg an der Tabellenspitze, allerdings hat der punktgleiche Verfolger Manchester United eine Begegnung weniger bestritten.

Am 17. Januar kommt es zum Duell der alten Rivalen an der Anfield Road. Zuvor hat United die Chance, im Spiel beim FC Burnley (12. Januar) an die Spitze zu klettern.

Anzeige

Der Ex-Liverpooler Danny Ings überwand Liverpool-Schlussmann Alisson Becker bereits nach weniger als zwei Minuten mit einem Heber in die lange Ecke. Der FC Liverpool, bei dem der frühere Bayern-Star Thiago nach auskurierter Knieverletzung erstmals seit Mitte Oktober in der Startformation stand, gab erst in der 75. Minute durch Sadio Mane seinen ersten Schuss auf das Tor von Fraser Forster ab.