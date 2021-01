Premier League: Danny Ings schießt Southampton gegen Liverpool zum Sieg

Der FC Southampton fügt dem FC Liverpool die zweite Niederlage der Saison zu. Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl reagiert emotional und bricht in Tränen aus.

Die Überraschung der Saison in der Premier League bezwang den FC Liverpool mit 1:0 (1:0) und brachte damit seinen Trainer Ralph Hasenhüttl zu einem emotionalen Ausbruch.

Hasenhüttl vergießt Tränen nach Abpfiff

"Ich habe noch nie gegen Klopp gewonnen. Dieses mal habe ich auch erst in der Nachspielzeit angefangen, an den Sieg zu glauben", erklärte der Coach seine Tränen bei Sky Sports . "Es war fantastisch, wie wir verteidigt haben. Das war ein perfekter Abend."

"Er ist sehr leidenschaftlich. Das kann man sehen. Seine harte Arbeit zahlt sich diese Saison so aus. Das ist toll", erklärte Stürmer Danny Ings bei Sky. Hasenhüttl war nach Corona-Quarantäne erstmals wieder an der Seitenlinie aktiv und trieb seine Mannschaft sehr emotional an. Southampton rückte mit dem Erfolg auf Rang sechs nach vorne und bleibt die Überraschung der Saison.