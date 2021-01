2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 2:1

Fortuna Düsseldorf bleibt in der 2. Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Im Duell der Erstliga-Absteiger setzte sich das Team von Trainer Uwe Rösler gegen den SC Paderborn am 14. Spieltag mit 2:1 (1:0) durch und behält die Aufstiegsplätze im Blick.

Düsseldorf gab in den ersten 45 Minuten klar den Ton an. Nach einem haarsträubenden Fehler von Paderborns Abwehr-Routinier Uwe Hünemeier nahm Rouwen Hennings die Einladung zur frühen Führung in der 13. Minute nicht an, der Torjäger der Fortuna scheiterte aus wenigen Metern am starken SCP-Schlussmann Leopold Zingerle (13.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker).