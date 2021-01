Handball-WM 2021: Alfred Gislason muss in Abwehr improvisieren

Das weitgehend unerfahrene Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson krönte sich in Polen sensationell zum Europameister. Im Finale verzweifelten die favorisierten Spanier an der Defensive der DHB-Auswahl.

Bei 24 erzielten Treffern ließ Deutschland nur 17 Gegentore zu. In der EM-Historie kassierte nie ein Team so wenige in einem Finale. Und auch bei Weltmeisterschaften muss man bis ins Jahr 1974 zurückblicken, bis eine geringere Toreanzahl des Finalverlierers zu entdecken wäre. ( Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER )

Großen Anteil an der bombastischen Defensivleistung vor vier Jahren hatte Torhüter Andreas Wolff, der die spanischen Superstars zur Verzweiflung trieb. Davor räumten Hendrik Pekeler und Finn Lemke im Innenblock ab, was ging.

Pekeler, Lemke und Wiencek fehlen Gislason

Klar also: Spätestens seit diesem Spiel ist die deutsche Abwehr vor allem in der Zentrale im Welthandball gefürchtet. Doch ebendiese Positionen könnten bei der anstehenden WM zum Problem werden.

Denn neben Pekeler und Lemke verzichtet wegen des Coronavirus auch der exzellente Abwehrspieler Patrick Wiencek auf das Turnier in Ägypten. "Da ist etwas weggebrochen, was den Gegnern weltweit Respekt eingeflößt hat", brachte DHB-Sportvorstand Axel Kromer die Lage auf den Punkt.

So muss Bundestrainer Alfred Gislason mit nur zwei WM-Tests gegen Österreich am Mittwoch und Sonntag nun in kürzester Zeit Lösungen finden, um eine Abwehr aufzustellen, die es dann bei der WM mit den besten Spielern der Welt aufnehmen kann.

Golla und Firnhaber sollen im Zentrum dichtmachen

Der Flensburger und der Erlanger sind in der gewohnten 6:0-Formation auch erste Wahl des Isländers, der mit dem DHB sein erstes großes Turnier als Nationaltrainer in Angriff nimmt. Und die jüngsten Trainingseindrücke stimmen ihn positiv.

Drux und Dissinger als Alternativen im Innenblock

Drux etwa ist in der Abwehr flexibel einsetzbar, als absolute Bank gilt er jedoch nicht. Dissinger wiederum füllt die Rolle im Innenblock in seinem Verein Vardar Skopje zwar immer wieder aus, kommt aber gehandicapt zum Nationalteam.

"Christian hat das Problem, dass er mindestens fünf Wochen nicht trainiert hat. Man merkt ihm schon an, dass er einen Rückstand hat", erklärte Gislason. "Er ist einer von vielen, aber er braucht ein bisschen Zeit, um in diese Abwehr reinzukommen."

Gensheimer in ungewohnter Rolle gefragt

Der Kader der deutschen Helden für die EM 2016 in Polen. Mit 16 Mann reist Bundestrainer Dagur Sigurdsson nach Polen. Als sich gegen Russland Steffen Weinhold und Christian Dissinger verletzen, rücken Kai Häfner und Julius Kühn nach. SPORT1 stellt das deutsche Team vor, das sensationell den zweiten EM-Titel holte © Getty Images

TOR: Carsten Lichtlein (VfL Gummersbach, 212 Länderspiele/1 Tor). Der Dino. Einziger verbliebener Weltmeister von 2007. Lange Zeit unter Heiner Brand nur zweite Wahl war "Lütti", Meister der Beharrlichkeit, vor dem Turnier die Nummer eins. Stellte sich bei der EM aber wieder klaglos hinter Andreas Wolff an. Legendär sein exorbitanter Kaffeekonsum © Getty Images

Andreas Wolff (HSG Wetzlar, 25/1). Sollte die Zukunft sein, ist aber die Gegenwart. Spielte sein erstes großes Turnier, war in Katar der Notnagel. Entwickelte sich in Wetzlar so prächtig, dass er nun schon im Sommer zum großen THW Kiel wechselt. Durch überragende Leistungen bei der EM zieht er an Lichtlein vorbei und sichert gegen Dänemark in den letzten Minuten das Halbfinal-Ticket. Beim EM-Finale wird er dank seiner Paradenquote von wahnwitzigen 48 Prozent zum Helden © Getty Images

LINKSAUSSEN: Rune Dahmke (THW Kiel, 14/36). Der Unverzichtbare. Einziger Linksaußen im Kader nach den Verletzungen von Uwe Gensheimer und dann Michael Allendorf. Kennt das kalte Wasser vom THW. Rapide Entwicklung bis auf Top-Level, die derart steil fast nicht weitergehen kann. Rettet Deutschland gegen Norwegen in die Verlängerung. Im Finale zweitbester Schütze mit vier Treffern © Getty Images

RÜCKRAUM LINKS: Steffen Fäth (HSG Wetzlar, 36/76). Der Hoffnungsträger. Kommt eigentlich über die Wurfgewalt und Dynamik, zuletzt aber immer mehr auch als Spielgestalter auf der Mitte im Einsatz. Die EM dürfte seinen internationalen Durchbruch darstellen. Beim Sieg gegen Dänemark ragt er mit sechs Treffern heraus, ist mit 30 Toren in Polen der beste deutsche Schütze, rechnet man die Siebenmeter heraus © Getty Images

Julius Kühn (VfL Gummersbach, 5/10). Der Rookie. Wurfgewaltig. Rückt erst im Turnierverlauf in den Kader, weil sich Supertalent Dissinger verletzt. Feiert sein Debüt unter Bundestrainer Sigurdsson im September 2014. Gegen Dänemark mit einem Tor, fünf wichtige Treffer dann gegen Norwegen. Im Finale einmal erfolgreich © Getty Images

Finn Lemke (SC Magdeburg, 25/16). Der Riese. 2,10 m, 115 kg. Naturgemäß etwas unbeweglich, enorme Wurfkraft, wenn er mit Schwung kommt. Räumt im Mittelblock die gegnerischen Brocken zuverlässig weg. Legitimer Nachfolger von Oli Roggisch als Chef-Zerstörer © Getty Images

RÜCKRAUM MITTE: Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten, 120/143). Das Gehirn. Klassischer, eleganter Regisseur, Sigurdssons verlängerter Arm. Mittlerweile einer der Erfahrensten im Team. Überzeugte seine Kritiker spätestens in Katar, aber auch in Polen mit genialen Anspielen und als Tempomacher. Darf sich jetzt Europameister nennen © Getty Images

Niclas Pieczkowski (TuS N-Lübbecke, 17/20). Der Joker. Beim Tabellenletzten Lübbecke unter Vertrag. Von Sigurdsson fast aus dem Nichts geholt und einer der Gewinner in der EM-Quali, auch dank seines enormen Zugs kann er in die Lücken der gegnerischen Abwehr stoßen © Getty Images

Simon Ernst (VfL Gummersbach, 22/15). Der Lehrling. 2012 bester Spielmacher der U18-EM. Mit nun 21 Jahren sammelt der universell einsetzbare und deckungsstarke Rheinländer in Polen vor allem Erfahrung. Wechselfehler wie der gegen Norwegen sind verziehen, wenn man sich anschließend zum Europameister krönt © Getty Images

Fabian Wiede (Füchse Berlin, 33/60). Der Fuchs. Youngster mit Bilderbuchkarriere bis hin zum Klubweltmeister mit Berlin, vorher u.a. deutscher A-Jugendmeister 2013. Sein jüngster Coup ist der schönste: Europameister mit 21. Erstaunlich abgeklärt für sein Alter. Wird auf der DHB-Website noch als Schüler geführt, nach eigenen Angaben Student. Rückt nach durch die beiden Verletzungen in die Startformation, trumpft gegen Dänemark couragiert auf - fünf Tore © Getty Images

Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf, 26/46). Der Luxus-Ersatz. Wird nach der Verletzung von Kapitän Weinhold nachnominiert. Bester deutscher Feldtorschütze der DKB HBL. Hat im letzten Hauptrunden-Spiel gegen Dänemark gleich einen starken ersten Auftritt mit drei Treffern. Matchwinner dann sogar mit seinem späten Tor in der Verlängerung gegen Norwegen. Im Finale gegen Spanien mit unfassbarer Leistung und sieben Toren, keiner hat mehr © Getty Images

RECHTSAUSSEN: Johannes Sellin (MT Melsungen, 50/100). Die Zaubermaus. Rutschte vor dem Turnier wegen der Verletzung Patrick Groetzkis in den Kader. Top-Saison mit Melsungen. Trägt gerne diese neumodischen Strumpfhosen. Flink, extrem trickreich, wie es sich für einen Außen gehört. Bei der EM kommt er hinter Tobias Reichmann kaum zum Zug. Im Finale dann mit zwei Jubiläen: 50. Länderspiel und 100. Länderspieltor © Getty Images

Tobias Reichmann (KS Vive Tauron Kielce/POL, 42/121). Der Pole. Für ihn ist die EM ein Heimspiel. Besticht durch Sprunggewalt und variantenreiches Wurfrepertoire. Ganz wichtig: Vertritt Gensheimer als Siebenmeterschütze - und das mit einer fabelhaften Erfolgsquote. Ist mit 46 Treffern bester deutscher Werfer und auf Platz zwei der EM-Scorerliste. Wirft gegen Norwegen sagenhafte 10 Tore bei 10 Versuchen. Im Finale wackelt er in seiner Spezialdisziplin (0 Tore bei 2 Siebenmetern), trifft aber dennoch dreimal © Getty Images

KREIS: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar, 16/32). Das Paket. 113 kg, verteilt auf 1,93 m. Hat er erst einmal den Ball, wird es haarig für die Deckung. "Beine wie Baumstämme", sagt ein Mitspieler, steht entsprechend stabil. Stemmt 155 Kilo beim Bankdrücken und lässt im Finale Spaniens Joan Canellas schwach aussehen © Getty Images

Erik Schmidt (TSV Hannover-Burgdorf, 34/38). Der Turm. 2,04 Meter groß. Bevorzugt hinten im Innenblock eingesetzt, entscheidend verantwortlich an der Beton-Abwehr im Finale gegen Spanien. Bei Ausflügen nach vorne, klar, hoch anspielbar - und treffsicher © Getty Images

Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen, 48/67). Der Ruhepol. In Kiel schon als gescheitert abgestempelt, startete "Peke" doch noch richtig durch. Überragende Anlagen, wirkt manchmal etwas unbeteiligt. Elementar in der Deckung, im Innenblock wie auf der Spitze für die 5:1-Formation mit überragender Spannweite. Einer der Hauptgründe, wieso die deutsche Abwehr bislang so gut aussieht. Im Endspiel auch offensiv mit zwei Treffern entscheidend © Getty Images

Nicht zu vergessen natürlich die seit dem Russland-Spiel verletzten Weinhold (Bild) und Dissinger, die dem Team weiter vor Ort erfolgreich die Daumen drückten. Zum Halbfinale reist auch Gensheimer an, um die Mannschaft zu unterstützen und feiert dann in der Kabine mit dem Team den Europameister-Titel © Getty Images