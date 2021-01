FC Bayern: Robert Lewandowski auf dem Weg zum Rekord von Gerd Müller

Mit 19 Toren in 14 Bundesligaspielen liegt Robert Lewandowski derzeit auf Rekordkurs. Kann Bayerns Torjäger diese Saison die Bestmarke von Gerd Müller knacken?

In der Saison 1971/72 erzielte Gerd Müller sagenhafte 40 Tore - eine Bestmarke, die öfter mal am Horizont auftauchte, bis zum heutigen Tag aber unangetastet blieb.

Dabei schien Müllers Rekord schon einige Male in Gefahr, allerdings gingen den Angreifern mit Fortschreiten der Spielzeit immer die Puste aus - ob sie nun Rudi Völler, Ulf Kirsten oder Edin Dzeko hießen.

Bezeichnenderweise kam Müller selbst seinen 40 Tore am nächsten: Zwei Jahre zuvor traf er 38 Mal, ein Jahr danach ließ er 36 Treffer folgen.

Lewandowski fünf Mal Torschützenkönig

Auch Robert Lewandowski biss sich in seiner bisherigen Bundesligazeit die Zähne am Rekord des früheren "Bomber der Nation" aus. Schon fünf Mal räumte der polnische Knipser der Bayern die begehrte Kanone ab - und hatte am Ende jedes Mal einen stattlichen Abstand zur Traummarke seines Vorgängers (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)