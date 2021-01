Handball-WM: Michelmann versteht Absagen von Pekeler und Co.

"Wir sind wahrscheinlich die sensibelste Handball-Nation der Welt", sagte Michelmann in der am Dienstag erscheinenden Ausgabe der Sport Bild: "Wenn ich sehe, dass in Kiel die Deutschen nicht fliegen, die Dänen, Kroaten und Slowenen aber sehr wohl, ist es vielleicht auch in den Personen begründet." (SERVICE: Der Spielplan der Handball-WM)