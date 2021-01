Handball-WM 2021: Hygienekonzept in der Kritik - Hansen erwägt Verzicht

"Nein", sagt Alfred Gislason entschieden und verweist auf das "sehr ausführliche Konzept" der Ägypter "ähnlich wie in der NBA". Man werde bei den Titelkämpfen in Nordafrika "sicherer sein als zu Hause, wo wir gelegentlich raus müssen zum Einkaufen. Deswegen habe ich keine Angst und freue mich auf das Turnier."

Die Vorfreude des Bundestrainers auf das Mega-Turnier am Nil ( Handball-WM 2021 von 13. bis 31. Januar im LIVETICKER ) kann in der Bundesliga beileibe nicht jeder teilen. Die Klubbosse fürchten einen unkontrollierten Ausbruch unter den 32 teilnehmenden Mannschaften und sehen eine große Gefahr für den Ligabetrieb nach der WM.

Hansen denkt über WM-Verzicht nach

Angesichts der massiven Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen des WM-Ausrichters rückte das bevorstehende Nachbarschaftsduell in der EM-Qualifikation gegen Österreich (Mittwoch, 13.45 Uhr) in Graz, eines von zwei verbleibenden Länderspielen für das deutsche Team vor der WM, in den Hintergrund. (Spielplan der Handball-WM 2021)