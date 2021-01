DHB-Spitze überzeugt vom Hygienekonzept bei Handball-WM

Zuletzt hatte Carsten Bissel, Aufsichtsratschef beim Bundesligisten HC Erlangen, das Konzept scharf kritisiert. "Die angebliche Blase in Kairo ist ein Witz", sagte Bissel im SZ -Interview. Die "angeblichen Hygienekonzepte", so Bissel weiter, "spotten jeder Beschreibung".

Gensheimer wischt Diskussionen beiseite

Uwe Gensheimer wischte die Diskussionen beiseite, auch die über die mögliche Zulassung von Fans. "Ich glaube nicht, dass Zuschauer eng an uns rankommen", sagte der DHB-Kapitän. Zwar seien die strengen Regeln in Ägypten durchaus Thema in der Mannschaft, aber "keine Last und kein Hemmnis".