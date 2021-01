LCK präsentiert sich in neuem Look

Das LCK-Logo erstrahlt in neuem Glanz © LCK via Twitter

Die koreanische League-of-Legends-Liga LCK will mit einem frischen Look eine neue Ära einleiten. Das Design soll Zuschauern eine noch bessere Erfahrung bieten.

Die koreanische League-of-Legends-Liga LCK beginnt das Jahr im neuen Look. Das komplette Markendesign wurde überarbeitet und präsentiert sich nun moderner und stylischer. Durch das frische Design soll eine neue Ära eingeleitet werden, heißt es von Seiten der LCK.

LCK ersetzt altes Logo

Das Vogel-Motiv auf weißem Stern wurde abgeschafft und durch zwei simple Dreiecke ersetzt. Laut eigener Aussage wollte man ein ikonisches Logo entwerfen, das sowohl in 2D als auch 3D funktioniert und in jeder Größe einen wiedererkennbaren Eindruck hinterlässt. Auch alle anderen Designaspekte wurden angepasst und bestechen nun durch minimalistische und kontrastreiche Elemente.

Durch klare Schrift und kontrastreiche Farben will die LCK kraftvolle und deutliche Bilder erschaffen. Spieler und Namen sollen auf diese Weise ehrfürchtig, Stolz und selbstbewusst in Szene gesetzt werden. Teamnamen werden als dynamische 3D-Elemente dargestellt. Durch den Einsatz von Tiefenunschärfe werden Elemente in oder aus den Fokus gerückt.