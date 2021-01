UFC: Khabib Nurmagomedov könnte für Georges St-Pierre Comeback geben

Kein erneuter Kampf gegen McGregor

Laut dem ägyptischen Promoter Ali Abdelaziz kommt für den Russen nur ein Gegner in Frage. "Ich denke ehrlich gesagt, wenn es Georges St-Pierre mit der Rückkehr ernst meint, könnte ich sehen, dass es passiert. Dafür würde sich Khabib nochmal aufraffen", so Abdelaziz TMZ .

An einem erneuten Kampf gegen Conor McGregor hat Nurmagomedov dagegen offenbar kein Interesse. "Wir kümmern uns nicht wirklich um ihn (McGregor, Anm. d. Red.). Jemand sagt vielleicht, hundert Millionen Dollar oder so, aber ich glaube nicht, dass ich Khabib überzeugen könnte, wenn Khabib nicht kämpfen will. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Khabib nicht unter Druck gesetzt oder ihn zu sehr danach gefragt. Ich lasse ihn in Ruhe."