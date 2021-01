Bundesliga: Bo Svensson neuer Trainer von Mainz 05

Ex-Profi Bo Svensson ist offiziell neuer Cheftrainer in Mainz und soll die 05er vor dem Abstieg retten. Der Publikumsliebling kehrt aus Österreich zurück.

Schmidt beschrieb Svenssons Profil

"Mein Ziel ist es, einen Trainer zu installieren, der das spielen lässt, was Mainz auszeichnet", sagte Schmidt.

Genauer übersetzt lautet dieses Mantra: Nach dem Ball jagen, Pressing spielen, Tempofußball anwenden und Umschaltfußball praktizieren. Schmidt kennt die in Mainz geforderten Tugenden, der neue Sportdirektor lebt diese als früherer Coach des Vereins vor. ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan )

Liefering-Boss lobt Svensson

Manfred Pamminger, Geschäftsführer von Svenssons bisherigem Klub Liefering, lobte Svensson bei SPORT1: "Unser Trainer hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Monaten. Bo schafft es neben seinen fachlichen Qualitäten, ein Klima in und um die Mannschaft herzustellen, in dem sich sowohl Spieler als auch Mitarbeiter entwickeln können und wollen."