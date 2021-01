Bundesliga: Schalkes Absturz ist ein Alarmsignal

Watzke warnt vor Horrorbilanz: So viel Minus droht dem BVB!

"Es fehlt so viel von dem, was dich als Fan süchtig macht", urteilt Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im kicker und schätzt: "Die Narben der Krise werden noch lange sichtbar sein."

Die Beschwerden sind mittlerweile extrem. Dass die Spiele gespielt werden, mehr oder weniger blutleer in großen, verwaisten Stadien, ist das eine. Und es ist auch tatsächlich alternativlos, da dass System Profifußball innerhalb von Wochen kollabieren würde, wenn die Bundesliga ihren Partnern die vertraglich zugesicherte Ware nicht anböte - und deren Millionenzahlungen ausblieben.

Doch wenn die Liga, also die Vereine und Unternehmen im Verbund, ihre Krisensituation nicht begreift und mit weitreichenden Maßnahmen einige Weichenstellungen unternimmt, dann wird sie nach zuletzt ständig fetteren Jahren sehr bald zusammenbrechen. ( Service: ERGEBNISSE und SPIELPLAN der Bundesliga )

Das Rad des Wahnsinns drehte sich weiter

Bisher ist da nichts geschehen, trotz allem, was geredet wurde. Im Gegenteil, das Rad des Wahnsinns drehte sich auch in den vergangen Wochen immer weiter.

Die Bundesliga wird sich in vielen Bereichen neu erfinden müssen, wenn sie nicht kaputt gehen will. Schon jetzt ist das Leistungsgefälle so groß wie nie. Machen die Bayern ernst, haben die Gegner keine Chance.