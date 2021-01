Darts-WM 2021: Historische Quoten für SPORT1

Historischer Darts-Abend für Gerwyn Price und SPORT1 : Mit dem 7:3-Sieg des Walisers gegen Gary Anderson im Finale der Darts-WM 2021 hat SPORT1 die drittbeste Darts-Übertragung in der Sendergeschichte erreicht.

Die Liveübertragung am gestrigen Sonntagabend im Free-TV, bei der sich Price erstmals zum Weltmeister krönte, verfolgten 1,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt und 2,09 Millionen Zuschauer in der Spitze.

Damit liegen die Reichweiten nur knapp unter den Vorjahreswerten von 1,59 Millionen Zuschauern (Z3+) im Schnitt und 2,22 Millionen Zuschauer in der Spitze.

Höher war dagegen der Gesamt-Marktanteil des Endspiels von 4,9 Prozent (2020: 4,5 Prozent), ebenfalls sehr gute Marktanteile wurden in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer (M14-59) mit 8,5 Prozent und in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) mit 10,4 Prozent verzeichnet.

Dazu wurde bei den Liveübertragungen mit den Moderatoren Hartwig Thöne und Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Martin Schindler, Max Hopp und Werner von Moltke in der Spitze insgesamt vier Mal die Millionen-Marke und zweimal die Zwei-Millionen-Marke geknackt – für SPORT1 seit Beginn der WM-Übertragungen 2004 ein neuer Rekord.