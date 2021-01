Dota Pro Circuit 2021 erhält neues Format

Die neue Dota2-Saison beginnt am 18. Januar und führt ein echtes Ligensystem samt Major-Turniere ein. In den neu gegründeten Ligen können Teams auf- und absteigen.

Die reguläre Dota2-Saison meldet sich zurück. Entwickler Valve verriet grundlegende Änderungen zum Dota Pro Circuit 2021 (DPC 2021). Die neue Saison beinhaltet demnach zwei Saisonhälften, die jeweils in einem Major-Event gipfeln. Die anschließende Weltmeisterschaft, das The International 10, ist für August geplant.

Dota2 führt offizielles Ligensystem ein

Sowohl für das erfolgreiche Abschneiden in der regulären Saison als auch für die Teilnahme am Major-Turnier erhalten die Teams DPC-Punkte, die für das Erreichen der Weltmeisterschaft benötigt werden. Die beiden schwächsten Teams der 1. Liga (Upper Division) steigen zum Ende der Saison in die 2. Liga (Lower Division) ab, während die beiden besten Zweitligisten aufsteigen. Jede Liga umfasst acht Teams. Die vier besten Teams jeder Region sind direkt für die erste Saison in Liga Eins gesetzt, die Vergabe der vier verbliebenen Plätze wird durch Turniere vom 07.-10.01. entschieden.