Skiflug-Weltmeister Geiger Sportler des Monats Dezember

Die rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe wählten den Oberstdorfer für sein WM-Gold im Einzel und Team-Silber bei der Skiflug-WM in Planica/Slowenien.

Der 27-Jährige, der das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen und nach den ersten beiden Tour-Stationen aussichtsreich auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung gelegen hatte, rutschte durch das Ergebnis am Bergisel auf den vierten Platz zurück .

Am Mittwoch geht Geiger mit umgerechnet 13,5 Metern Rückstand auf den Gesamtführenden Kamil Stoch in das finale Springen der Vierschanzentournee.

Den zweiten Platz belegte der THW Kiel, der am 29. Dezember überraschend die Handball-Champions-League gewonnen hatte. Der deutsche Rekordmeister triumphierte beim Final-Four-Turnier in Köln im Endspiel gegen den FC Barcelona und damit nach acht Jahren erstmals wieder in der Königsklasse.