BVB: Die bittere Geschichte des Ex-Talents Denzeil Boadu

Denzeil Boadu galt in England als Top-Talent, ehe ein Verletzungs-Drama ihn ausbremste. In Dortmund versuchte er, seine Karriere zu reparieren - vergeblich.

Bei näherer Betrachtung aber hatten sie in Dortmund gute Gründe für ihre Zurückhaltung: Der vermeintliche Hoffnungsträger hatte bei seiner Ankunft die Last einer dramatischen Vorgeschichte im Gepäck. Eine Geschichte, die kein Happy End nehmen sollte.

Denzeil Boadu war Hoffnungsträger bei Manchester City

Der heute 23 Jahre alte Boadu - geboren am 20. Februar 1997 in London - schien einst auf gutem Weg, eine große Karriere hinzulegen: Er durchlief die Jugendteams von Tottenham Hotspur, dem FC Arsenal, ManCity, spielte in der englischen U16- und U17-Nationalelf, schoss für letztere vier Tore in vier Länderspielen.

20 Monate Pause nach OP-Komplikation

"Ich war am Boden", berichtete er später den Manchester Evening News: "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte, nie mehr Fußball spielen zu können. Und ich war auch an einem Punkt, an dem ich dachte, nie mehr laufen zu können. Ich hatte Angst, denn ich konnte acht Monate lang nicht laufen."