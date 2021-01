FC Bayern: Ersetzt Joshua Kimmich dauerhaft Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger?

Pavard und Boateng müssen zur Halbzeit raus

Pavard wartet auf ersten Scorerpunkt der Saison

Kimmich spielte als Rechtsverteidiger wie in all den Jahren zuvor: Verlässlich in der Defensive und brandgefährlich in der Offensive. Kein Vergleich zu Pavard, der nach seiner starken Premieren-Saison in der aktuellen Spielzeit im Formtief steckt. In dieser Bundesliga-Saison ist der Weltmeister von 2018 noch ohne Scorerpunkt.

Möglich, dass das auch für Rechtsverteidiger Kimmich gilt, wenn auch nur vorerst. "Wir wissen, dass die Sechs seine Lieblings-Position ist, aber Leon Goretzka hat das in der zweiten Halbzeit auch gut gemacht", urteilte der Trainer. "Beide haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das war so, wie wir uns das vorgestellt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir mit mehr Aggressivität in den Zweikämpfen gespielt. Das brauchen wir in unserem Spiel, weil jeder Gegner an seine Grenze geht."