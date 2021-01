Das Twitch-Jahr 2020: 65 Prozent mehr Zuschauerstunden

2020 war ein Jahr, in dem die Menschen durch die Pandemie abseits ihrer gewohnten Beschäftigungen Unterhaltung suchten. Twitch war dabei eine der ersten Anlaufstellen.

Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Menschheit vor große Herausforderungen. Der Ausbruch von COVID-19 zwingt die Menschen ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Musik-Festivals, der Besuch im Fußballstadion...all das war seit März 2020 nicht mehr möglich - es mussten neue Alternativen her.

Valorant ist Twitch-Newcomer des Jahres

Neben der schon immer sehr beliebten "Just Chatting"-Rubrik gehörten auch eSports-Titel wie League of Legends oder Games à la Grand Theft Auto V sowie Fortnite zu den Zuschauerlieblingen. Vor allem ein neuer Titel aus dem Hause Riot Games hat seine Spuren in der Viewer-Landschaft hinterlassen.