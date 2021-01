2. Bundesliga, Klaus Allofs: "Pause hat gutgetan"

Klaus Allofs will mit Fortuna Düsseldorf zurück in die Bundesliga © Imago

Bei Fortuna Düsseldorf läuft es wieder besser. Klaus Allofs macht das optimistisch, denn der ehemalige Top-Stürmer will zurück in die Bundesliga.

Das mit dem ehemaligen Nationalspieler aber gleich alles besser werde, "ist natürlich nicht so", sagte Allofs dem kicker . Den Fan von Fortuna Düsseldorf müsse er nicht überzeugen. "Aber alle anderen natürlich schon, die auch die Möglichkeit haben, sich finanziell woanders zu engagieren. Wir müssen den Leuten erklären, warum es ein sinnvolles Engagement ist, bei uns mitzumachen", erklärte Allofs. ( Die Tabelle der 2. Bundesliga )

Allofs will mit der Fortuna aufsteigen

Mit den Möglichkeiten des Bundesliga-Absteigers "müssen wir konkurrenzfähig sein in der 2. Liga. Da wäre es nicht richtig, vor der Saison zu äußern: Wir wollen am Ende der Saison im gesicherten Mittelfeld landen. So ehrgeizig und optimistisch sind wir alle, dass wir sagen: Es gilt, einige Hürden zu überwinden, aber unser Ziel ist die Bundesliga."