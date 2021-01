NJPW Wrestle Kingdom 15: Jon Moxley mit Ansage, Ibushi mit Krönung

Bei Wrestle Kingdom 15 erklimmt Kota Ibushi den Gipfel der japanischen Liga NJPW. Jon Moxley meldet sich per Video und kündigt sein Comeback an.

Am Tag 1 von Wrestle Kingdom 15, dem Jahreshöhepunkt der japanischen Liga NJPW im Tokyo Dome, stieg Kota Ibushi mit einem Sieg über Tetsuya Naito zum Doppel-Champion auf. Jon Moxley (ehemals: Dean Ambrose), Ex-Champion von WWE und AEW, stellte derweil mit einer Videobotschaft sein Japan-Comeback in Aussicht, sobald die Corona-Situation es zulässt.

Moxley ist amtierender US Champion von NJPW, konnte seinen Titel jedoch wegen der Reisebeschränkungen seit Februar 2020 nicht mehr verteidigen. Ersatzweise trat bei Wrestle Kingdom Top-Herausforderer KENTA (bei WWE: Hideo Itami) gegen Satoshi Kojima an und verteidigte diesen Status.

Vorher machte Moxley klar, dass weder KENTA noch irgendein anderer Herausforderer den Titel kampflos bekommen würde. Sobald er in der Lage dazu sei, werde er nach Japan zurückkehren und den Titel dort wieder verteidigen. Moxleys Vertrag mit AEW erlaubt ihm Auftritte für NJPW in Japan - trotz der angespannten Beziehung der beiden Ligen.

Kota Ibushi erklimmt gegen Tetsuya Naito den Gipfel

Mit seinem erstmaligen Titelgewinn trat Ibushi damit in die Fußstapfen von Legenden wie Antonio Inoki, Big Van Vader, Shinya Hashimoto und The Great Muta sowie den inzwischen bei WWE aktiven Shinsuke Nakamura, Brock Lesnar und AJ Styles.

Okada bezwingt Schüler Ospreay

In einem ebenfalls hochklassigen und über 35 Minuten andauernden Match ging es im Co-Main Event des Abends zwischen Ex-Champion Kazuchika Okada und dem aufstrebenden Briten Will Ospreay um Prestige und Standing.

Superstar Okada hatte Will Ospreay zu NJPW gebracht und ihn in seine CHAOS-Gruppierung aufgenommen. Im Herbst jedoch wandte sich Ospreay gegen den Mentor, gründete seine eigene Gruppierung und machte es zu seinem Ziel, Okada zu besiegen - was ihm im Tokyo Dome nun allerdings noch nicht gelingen sollte.

Eine weitere wichtige Entwicklung: Die Guerillas of Destiny gewannen zum siebten Mal die IWGP Tag Team Titles. Dies war in der langen Historie der Liga noch keinem Duo gelungen, Tama Tonga und Tanga Loa lösten damit Hiroyoshi Tenzan und Satoshi Kojima als alleinige Rekordchamps ab.

Die Ergebnisse von NJPW Wrestle Kingdom 15 - Tag 1:

Toru Yano, Bad Luck Fale, BUSHI & Chase Owens qualifizieren sich für KOPW Titelmatch

IWGP Jr. Heavyweight Title #1 Contendership Match: Hiromu Takahashi besiegt El Phantasmo

IWGP Tag Team Title Match: Guerillas of Destiny (Tanga Loa & Tama Tonga) besiegen Dangerous Tekkers (Taichi & Zack Sabre Jr.) (c)

Match um Recht für IWGP US Titelmatch: KENTA (Halter) besiegt Satoshi Kojima

Hiroshi Tanahashi besiegt Great-O-Kahn

Kazuchika Okada besiegt Will Ospreay

IWGP Heavyweight & IWGP Intercontinental Title Match: Kota Ibushi besiegt Tetsuya Naito (c) - TITELWECHSEL!