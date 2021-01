Bundesliga, FSV Mainz 05: Finn Dahmen überzeugt gegen den FC Bayern

C. Michel

Wenn fünf Gegentore an der Anzeigetafel stehen, dann fällt zumeist ein kritischer Blick auf die Torhüterposition. Beim Duell zwischen dem FC Bayern München und FSV Mainz 05 gab es stattdessen Lob.

Obwohl Finn Dahmen bei seinem Bundesligadebüt fünfmal hinter sich greifen musste, agierte er in den 90 Minuten in der Allianz Arena teilweise überragend. Die 2:5-Niederlage konnte der 22-Jährige somit zwar nicht verhindern, dennoch überwog bei ihm persönlich das Gefühl der Freude.

"Das war natürlich eine Riesensache für mich", gab Dahmen nach Abpfiff zu. Er habe erst vier Stunden vor dem Anpfiff am Sonntag, "um 14 Uhr", davon erfahren. Robin Zentner reiste trotz seiner Rückenprobleme zwar mit nach München, am Ende konnte die etatmäßige Nummer eins nicht mitwirken. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

"Es war mir schon seit zwei Tagen klar, dass ich zum Debüt kommen könnte. Vielleicht war es besser so, dass ich die endgültige Bestätigung erst so spät erhalten habe. Dadurch konnte ich besser schlafen", gab Dahmen Einblick in sein Innenleben. Ehrlicherweise sei er vor der Partie trotzdem "sehr nervös" gewesen.