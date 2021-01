NFL: Lions-Kicker Matt Prater beschert ganz Detroit Freibier

Auf dem Platz lief es für die Detroit Lions in dieser NFL-Saison nicht gerade gut. Dank ihres Kickers bekommt nun aber die gesamte Stadt Freibier.

Im Juli hatte der amerikanische Bierhersteller Bud Light Prater und Broncos-Kicker Brandon McManus herausgefordert. Derjenige, der das längste Field Goal in dieser Saison schießt, gewinnt Freibier für die ganze Stadt. ( Ergebnisse und Spielplan der NFL )

Prater gelang am 15. November gegen Washington ein Treffer aus 59-Yards. Kein anderer toppte diese Marke in dieser Saison. Kurios: Für Ex-Trainer Matt Patricia war das damals der letzte Sieg an der Seitenlinie der Lions.