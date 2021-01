Darts-WM 2021: Gerwyn Price schlägt Gary Anderson - Reaktionen von Kroos und Co.

Gerwyn Price hat sich in beeindruckender Manier erstmals zum Darts-Weltmeister der PDC gekrönt.

Der Waliser feierte im Finale gegen Gary Anderson einen klaren 7:3-Sieg und löste damit Michael van Gerwen an der Spitze der Weltrangliste ab , der seit 2014 durchgehend Platz eins der Order of Merit inne hatte.

Price ist damit der erste PDC-Weltmeister aus Wales. Gleichzeitig ist der 35-Jährige der zehnte unterschiedliche Titelträger des Verbandes seit der ersten WM 1994. Für seinen irren Auftritt im Ally Pally erntete Price in den sozialen Medien von allen Seiten Anerkennung. ( Alle Ergebnisse der Darts-WM 2021 )

Anderson zollt Price Respekt

Selbst der geschlagene Finalist Anderson zollte ihm Respekt: "Konnte dort wirklich nicht loslegen! Großes Lob an Gerwyn Price. Du hast großartig gespielt und hattest ein großartiges Jahr, Glückwunsch", schrieb der Schotte.

Auch Toni Kroos würdigte die Performance des "Iceman" via Twitter: "Ok ok der Price hat auch schonmal Dart gespielt vorher", schrieb der deutsche Fußball-Nationalspieler.