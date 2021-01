NFL: Washington sichert sich Titel in NFC East, Colts ziehen in Playoffs ein

Das Washington Football Team um Quarterback Alex Smith steht in den NFL-Playoffs © Imago

Das Washington Football Team sichert sich mit einem Sieg gegen die Philadelphia Eagles den Titel in der NFC East. Auch die Colts ziehen in die Playoffs ein.

Die Playoff-Teilnehmer in der NFL sind nun vollständig!

Das Washington Football Team hat mit einem 20:14-Sieg über die Philadelphia Eagles erstmals seit 2015 die NFC East gewonnen und sich damit den letzten Platz in den Playoffs gesichert. Washington ist erst der dritte Division-Champion mit einer negativen Bilanz am Saisonende. Zuletzt war das bei den Seattle Seahawks in der Saison 2010 der Fall.