NBA: Boston Celtics gewinnen in Detroit dank Jayson Tatum

Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben in der NBA einen knappen Sieg eingefahren.

Bei den Detroit Pistons machte das Team aus Massachusetts in den Schlusssekunden das 122:120 (61:57) perfekt. Jayson Tatum erzielte 2,9 Sekunden vor dem Ende den Gamewinner.

Erst zwei Abende zuvor waren die Celtics den Pistons an gleicher Stelle noch mit 93:96 unterlegen gewesen und hatten damit Detroit den ersten Saisonsieg ermöglicht.

Center Theis stand erneut in der Startformation des Rekordmeisters. In etwa 25 Minuten Spielzeit gelangen dem 28-Jährigen 15 Punkte und 4 Rebounds. Am erfolgreichsten für Boston war Jaylen Brown mit 31 Punkten, er traf auch einen wichtigen Dreier 34 Sekunden vor Schluss.