BVB: Watzke rät Erling Haaland zu Verbleib bei Borussia Dortmund

Erling Haaland ist ein begehrter Mann. Ob der Stürmer über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt, ist trotz Vertrags unklar. Hans-Joachim Watzke hat einen Rat.

"Erling und auch sein Berater Mino Raiola wissen, was sie an uns haben. Ich kann ihm nur den Rat geben, es so zu machen wie Robert Lewandowski", sagte der Geschäftsführer des BVB dem kicker