NFL: Cleveland Browns beenden Playoff-Durststrecke, Jackson mit Rekord

Quarterback Baker Mayfield führte die Cleveland Browns erstmals nach 18 Jahren in die Playoffs © Imago

Die Cleveland Browns beenden ihre lange Playoff-Durstrecke in der NFL. Die Dallas Cowboys leiden im Krimi. Lamar Jackson stellt einen Rekord auf.

Nun stehen die Playoff-Teilnehmer in der NFL nahezu fest.

Am letzten Spieltag der regulären Saison gab es weitere Entscheidungen. Eine lange Durststrecke beendet haben die Cleveland Browns. Sie zogen dank des 24:22 gegen die bereits gesetzten Pittsburgh Steelers erstmals seit 18 Jahren (!) in die Playoffs ein. ( Ergebnisse und Spielplan der NFL )

Mayfield hält dem Druck stand

Kurios: Bereits in der kommenden Woche kommt es erneut zum Duell zwischen den Steelers und den Browns in den Playoffs.

Cowboys verpassen Playoff nach Drama

Enttäuschte Gesichter gab es hingegen bei den Dallas Cowboys. Das 19:23 im Prestigeduell gegen die New York Giants bedeutete das Saison-Ende. Die zehnte Niederlage war für die Cowboys eine zu viel.

Nun fällt die Entscheidung zwischen den Giants und dem Washington Football Team. Erst in der Nacht wird das letzte Ticket vergeben. Gewinnt Washington gegen die Philadelphia Eagles, ziehen sie in die Entscheidungsspiele ein. Verlieren sie, jubeln die Giants dank des gewonnenen Vergleichs gegen den Konkurrenten trotz zehn Niederlagen in der Spielzeit. (SERVICE: NFL-Tabelle)