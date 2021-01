FC Bayern: Serge Gnabry muss gegen Mainz 05 mit Prellung vom Feld

Der FC Bayern München hat die Partie gegen den FSV Mainz 05 am 14. Spieltag der Bundesliga trotz eines 0:2-Rückstands mit 5:2 gewonnen .

Einen Wermutstropfen gab es neben den zwei Gegentoren aber: Serge Gnabry musste in der Schlussphase verletzt vom Platz .

Gnabry humpelte anschließend von Betreuern gestützt vom Feld und wurde durch Jamal Musiala ersetzt. Beim Treppengang in die Kabine tat er sich schwer und musste gestützt werden.

"Er hat eine Prellung am Schienbein", gab Trainer Hansi Flick nach dem Spiel leicht Entwarnung: "Er wurde behandelt und wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Am Schienbein tut es aber natürlich weh."